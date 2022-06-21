وزيرة التعاون الدولي تُشارك فى منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول بفيينا

كتب محمد أسعد

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund، الذي يقام بفيينا، تحت عنوان "نحو التعافي والعدالة"، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

ومن بين المشاركين محمد الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وإبراهيم أمير، وزير المالية بجزر المالديف، وأبيدا ميا، وزيرة المياه بملاوي، ومحمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ود.أحمد سعيد، نائب الرئيس للعمليات ببنك التنمية الآسيوي، وهلا شيكروهو، نائب رئيس الشرق الأوسط وآسيا بمؤسسة التمويل الدولية، وغيره من المسئولين.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات في إطار منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول المقام بفيينا، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ويهدف المنتدى الذي يستمر ليوم واحد إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان في جميع أنحاء العالم، وفتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية لاسيما في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نوفمبر المقبل، ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية. كما سيعقد الاجتماع السابع عشر لرؤساء المؤسسات في مجموعة التنسيق العربية على هامش فعاليات المنتدى، وتضم مجموعة التنسيق العربية (الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية).

جدير بالذكر أن مصر ترتبط مع صندوق أوبك للتنمية الدولية بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة تمتد لعقود، وبلغت محفظة التعاون المشتركة نحو 1.5 مليار دولار .