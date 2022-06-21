اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة المالية الروسية تقترح تشكيل مخزون من المعادن النفيسة لتلبية احتياجات التعبئة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:20 م
وزارة المالية الروسية تقترح تشكيل مخزون من المعادن النفيسة لتلبية احتياجات التعبئة البنك المركزى الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترحت وزارة المالية الروسية تشكيل مخزون من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في صندوق حكومي، وذلك لتلبية احتياجات التعبئة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت وزارة المالية الروسية، إنه تم نشر مشروع تعديلات ذات الصلة على قانون تدريب التعبئة والتعبئة في روسيا في قاعدة بيانات الإجراءات القانونية التنظيمية، حيث إنه بسبب عدم وجود آلية في تشريعات روسيا بشأن استخدام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في صندوق الدولة لروسيا، وهو صندوق يتضمن احتياطيات لتلبية احتياجات الدولة في مجال الحفاظ على القدرة الدفاعية والأمن الاقتصادي والمالى.

 

ويقترح مشروع القانون على تشكيل مخزونات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المخصصة لتلبية الاحتياجات في إطار صندوق الدولة لروسيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة