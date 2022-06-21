وزارة المالية الروسية تقترح تشكيل مخزون من المعادن النفيسة لتلبية احتياجات التعبئة

كتب أحمد عرفة

اقترحت وزارة المالية الروسية تشكيل مخزون من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في صندوق حكومي، وذلك لتلبية احتياجات التعبئة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنه تم نشر مشروع تعديلات ذات الصلة على قانون تدريب التعبئة والتعبئة في روسيا في قاعدة بيانات الإجراءات القانونية التنظيمية، حيث إنه بسبب عدم وجود آلية في تشريعات روسيا بشأن استخدام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في صندوق الدولة لروسيا، وهو صندوق يتضمن احتياطيات لتلبية احتياجات الدولة في مجال الحفاظ على القدرة الدفاعية والأمن الاقتصادي والمالى.

ويقترح مشروع القانون على تشكيل مخزونات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المخصصة لتلبية الاحتياجات في إطار صندوق الدولة لروسيا.