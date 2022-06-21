واشنطن: اتصالات مع السلطات الروسية بشأن قضية المواطنين الأمريكيين بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على الاتصالات مع الجانب الروسي في قضية المواطنين الأمريكيين المحكوم عليهم بالإعدام فى دونيتسك، حيث وقعا في أسر القوات الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على اتصال بالسلطات الروسية بشأن قضية المواطنين الأمريكيين الذين تم أسرهما أثناء خدمتهما في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة على اتصال أيضا في هذه القضية مع السلطات الأوكرانية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذوي الأمريكيين المحكومين.