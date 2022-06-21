اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:08 م
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هيئة الدواء تكشف آليات استخدام اللصقات الطبية الخاصة بأمراض القلب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:50 ص
هيئة الدواء تكشف آليات استخدام اللصقات الطبية الخاصة بأمراض القلب هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات استخدام اللصقات الخاصة بأمراض القلب وجاءت الخطوات كالتالى :​
 
1- أفضل مكان لوضع اللصقة هو الصدر ولكن يمكن وضعها على أى مكان باستثناء الركبة والكوع.
 
2- يجب أن يكون المكان المختار خالي من القرح، والجروح أو الحساسية.​
 
3- إذا كان الجلد مغطى بالشعر الكثيف، يجب قص الشعر بدون حلقه وذلك لتسهيل وضع اللصقة ونزعها.​
 
4- يجب تغيير موضع وضع اللصقة كل يوم وعدم استخدام نفس الموضع قبل مرور عدة أيام. ​
 
5- يجب التأكد من أن الجلد نظيف وجاف قبل وضع اللصقة فيمكن غسل المكان بالماء والصابون وتجفيف المكان جيدا قبل وضع اللصقة.​
 
6- إذا قمت بالاستحمام يجب الانتظار لفترة حتى يجف الجلد تماماً. ​
 
 

هيئة الدواء

أمراض القلب

لاصقات امراض القلب

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