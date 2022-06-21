هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار السعودية يضعان خطة لجذب الاستثمارات السعودية لمصر

كتب محمد أسعد

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، لبحث مستقبل الشراكة الاستثمارية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار السعودي إلى مصر، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات السعودية، وذلك في إطار التقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد عبد الوهاب على تنوع محاور التعاون الاستثماري بين الجانبين، والتي شهدت نجاحات كبيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتكامل بين اقتصاد البلدين في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار حريصة على إزالة كافة التحديات أمام المستثمرين السعوديين، وتقديم مختلف التيسيرات لهم لتنفيذ استثمارات جديدة.

وشهد اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والاتفاق على موصلة التنسيق المشترك لتبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين.