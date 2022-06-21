نوبل للبيع.. 103.5 مليون دولار قيمة جائزة نوبل لصحفى روسى تذهب لأطفال أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

تم بيع جائزة نوبل للسلاح التى حصل عليها الصحفى الروسى ديمترى مورتاوف فى مزاد علنى أمس، الاثنين، مقابل 103.5 مليون دولار، محطمة الرقم القياسى السابق لجائزة نوبل، وسيتم تخصيص الأموال لصالح الأطفال الأوكرانيين اللاجئين، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

ولم يؤكد متحدث باسم مؤسسة مزادات التراث التى أجرت عملية البيع هوية المشترة، لكنه قال إن العرض الفائز كان بالوكالة.

ويترجم البيع بقيمة 103.5 مليون دولار إلى 100 مليون فرانك سويسرى، ممل يشبر إلى أن البائع من الخارج.

وقال موراتوف فى مقابلة بعد تقديم العطاءات فى المزاد الذى استمر قرابة ثلاثة أسابيع وحتى يوم اللاجئين العالمى إنه كان يأمل أن يكون هناك قدرا هائلا من التضامن، لكنه لم يتوقع أن يكون بهذا القدر الكبير.

وكان موراتوف حصل على الميدالية الذهبية فى أكتوبر 2021 وساعد فى تأسيس صحيفة نوفايا جازيت الروسية وكان رئيس تحريرها عندما تم إغلاقها فى مارس الماضى فى أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت فكرة موراتوف أن يطرح جائزته الخاصة للبيع، وأعلن أنه سيتبرع بالجائزة المالية المصاحبة لها بقيمة نصف مليون دولار لصالح العمل الخيرى.

وأشار موراتوف إلى أن الأموال ستذهب مباشرة لليونسيف فى إطار جهودها لمساعدة الأطفال النازحين بسبب الحرب فى أوكرانيا. وبعد دقائق من انتهاء المزاد، أخبرت المنظمة الأممية هيئة المزادات انها تلقت بالفعل التمويلات.