اليوم السابع
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نقل طالبة بالثانوية الأزهرية لمستشفى دسوق العام

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:54 ص
نقل طالبة بالثانوية الأزهرية لمستشفى دسوق العام اسعاف - ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبلت مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، طالبة بالثانوية الأزهرية لمرتين أحدهم قبل انطلاق امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، بالثانوية الأزهرية، لعمل الإسعافات الأولية للطالبة نتيجة سقوطها وإصابتها بجرح قطعي بالجبهة، وعودتها للجنة مرة آخري، لتعود أثناء أداء الامتحان مرة أخرى للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف بسبب شعورها بحالة إعياء.

وتلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إشارة، تفيد بورود إشارة من رئيس لجنة البنيات بالثانوية الأزهرية بمدينة دسوق، توضح بإصابة طالبة " ز . ج . ع " 17 عام، بجرح بالجبهة عقب شعورها بدوخة نتيجة الحمل لتسقط على الأرض وتصاب بجرح قطعي بالجبهة لتدفع غرفة عمليات الإسعاف بسيارة إسعاف لنقلها لمستشفى ويجري عمل الإجراءات الطبية اللازمة للطالبة وعودتها مرة أخرى للجنة.

وتبين أنه أثناء أداء امتحان الفلسفة والمنطق، استقبلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة جديدة من غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، بشأن إصابة نفس الطالبة بحالة من التعب والإرهاق والدوخة ليجري الدفع مرة آخري بسيارة إسعاف إلى اللجنة ونقل الطالبة إلي استقبال مستشفى دسوق العام.

 

 

 

 


كفر الشيخ

فلسفة ومنطق

ثانوية أزهرية

ارهاق

سيارة اسعاف

مستشفى دسوق



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