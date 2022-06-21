نقابة القراء تنعى الدكتور شعبان إسماعيل عضو لجنة مراجعة المصحف

كتب على عبد الرحمن

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: إن الفقيد الراحل يعد قامة وقيمة كبيرة فى دنيا القرآن الكريم، حيث يعد ممن أثروا المكتبة الإسلامية والدينية بعشرات المؤلفات فى الثقافة والفقه والقراءات القرآنية.

نعى الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعضو بلجنة موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.

وقال حشاد : "لقد كان الدكتور شعبان إسماعيل من العلماء العاملين، الذين عملوا بعلمهم ولم يتباهوا به أو يستغلوه فى الوصول إلى منصب أو جاه، حيث بدأ حياته العملية والعلمية مدرسا للتجويد والقراءات بالمعاهد الأزهرية ثم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ولقد شرفت بالتعامل معه مباشرة، وظل بها حتى وصل إلى درجة أستاذ وريسا لقسم الشريعة الإسلامية، وسافر لنشر علمه فى علوم القراءات فى قطر والسودان والسعودية".

واختتم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية: والنقابة تبحث تكريمه كأحد رموز القرآن الكريم فى مصر والعالم.

ولفتت نقابة قراء القرآن الكريم، إلى أنه يقام عقب صلاة المغرب اليوم عزاء الدكتور شعبان محمد إسماعيل مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بالقاهرة، مؤكدة أن الراحل سخر حياته في خدمة القرآن الكريم.