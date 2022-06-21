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نشاط رياح وأجواء حارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:59 ص
نشاط رياح وأجواء حارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل،  حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
- الثلاثاء 21 يونيو: 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
-  الأربعاء 22 يونيو  : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
- الخميس 23 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 
 
- الجمعة 24 يونيو : 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد 
 
- السبت 25 يونيو : 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية 
 
- الأحد 26 يونيو :
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
 
 
 

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