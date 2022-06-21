نسبة الفصل فى الطعون الجنائية بمحكمة النقض بلغت 99.8% وترقية 68 قاضيا

كتب إبراهيم قاسم

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتى حضرها 569 عضواً من نواب وقضاة المحكمة بنسبة ما يقرب من 73% لإقرار توزيع العمل الصيفى للعام القضائى2022.

وأقرت الجمعية العمومية ترقية 68 قاضياً بالمحكمة إلى درجة (نائب رئيس محكمةالنقض) واختيار 60 قاضى جديد للانضمام لأسرة محكمة النقض.

وعرض القاضى عبد الله عمر شوضة نسبة الفصل فى الطعون المعروضة على محكمة النقض عن العام المنصرم والتى تمثل نسبة 99.8% فى الطعون الجنائية ونسبة 92.5% فى الطعون المدنية.

وافتتحت الجمعية بقراءة الفاتحة والوقوف حدداً على أرواح نواب وقضاة المحكمة الذين اختارهم الله سبحانة وتعالى إلى جواره فى عليين هذا العام .وبعث باسمه واسم نواب وقضاة المحكمة بأسمى آيات العرفان والتقدير لرئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لحرصه على استقلال القضاء، كما بعث أيضاً بخالص التحية لجيش مصر المغوار ورجال الشرطة البواسل ولأطباء الوطن الأفزاز ومعاونيهم تغمد الله شهداءهم بالغفران والفوز بجنات النعيم.

وقد وجه القاضى عبد الله شوضة الشكر والثناء للقضاة الأجلاء الذين كان لحماسهم وتفانيهم فى العمل الفضل فيما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام المنصرم شاكراً لهم الجهد المبذول فى إنجاز القضايا وكافة مصالح المتقاضين، وأكد حرص مجلس القضاء الأعلى على نهجه فى صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة وفى شئونهم لضمان استقلال القضاء وحيدته ونزاهته نحو إرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب.