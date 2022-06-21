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نزول الغواصين لتحديد مكان تواجد السيارة الغارقة فى مياه قناة السويس ببورسعيد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:49 م
نزول الغواصين لتحديد مكان تواجد السيارة الغارقة فى مياه قناة السويس ببورسعيد الغواصين
بورسعيد - محمد عزام

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قام غواصين من هيئة قناة السويس، منذ قليل، بالنزول إلى مياه المجري الملاحي لتحديد مكان تواجد السيارة الغارقة في مياه قناة السويس ببورسعيد. 
 
وسقطت سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أمام مرسى معديات بورسعيد وانتقلت سيارات الاسعاف، وفرق الإنقاذ والمعدات التابعة لهيئة قناة السويس إلى مكان الواقعة، وجرى إنقاذ سائقها، وسيتم محاولة انتشال السيارة من أمام مرسى المعديات.
 
وأكد مصدر مطلع، بهيئة قناة السويس، على أن حركة السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس لم تتأثر بسقوط السيارة، وتسير بانتظام وفق معدلاتها الطبيعية.
 
ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بفرض كردون أمني بمحيط المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.
 
 
 

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