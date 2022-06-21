ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20728 طن تشمل: 6350 طن يوريا و1000 طن صويا و1200 طن أسمنت و4255 طن بودره جبس و92 طن رمل و7831 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40674 طن تشمل: 4000 طن خردة و 3476 طن حديد و6176 طن ابلاكاش و11893 طن قمح و 1614 طن خشب زان و1813 طن سكر و3542 طن فول و2000 طن ذرة و6160 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1645 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123504 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 277703 أطنان.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4819 شاحنة.