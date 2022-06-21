اليوم السابع
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مياه سوهاج تدرب سيدات التضامن الاجتماعى على المبادئ الأولية فى السباكة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:21 م
مياه سوهاج تدرب سيدات التضامن الاجتماعى على المبادئ الأولية فى السباكة أعمال سباكة- أرشيفية
كتب أحمد حسن

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ورشة عمل لتعليم المبادئ الاولية للسباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك.
 
وتم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.
 
واشارت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم توعية المشاركات بكيفية التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية وفى نهاية ورشة العمل تم مطالبة المشاركات بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.
 
 

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