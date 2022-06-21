موسى فقيه بمنتدى أسوان: خطة عمل مستدامة للتعافى من جائحة كوفيد 19

كتب سمير حسنى

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى، أن المفوضية وضعت استراتيجية لتطبيقها في قمة الاتحاد الافريقي 2022 من خلال زيادة المساحات الخضراء، وخطة عمل لتطبيقها خلال العام الجارى للتعافى من جائحة كوفيد 19 لتكون خطة مستدامة، فضلا عن تقديم عدد من الشراكات السريعة لتقوية القارة على نحو مستدام.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، خلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن من بين الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، تقوية الدول النامية في سياق عدد من المفاوضات وتنفيذ عدد من الخطط بما يتماشى مع مؤتمر الأطراف الـ 27، وتقليل انبعاثات الكربون، والعمل على وضع بنود خاصة بالتمويلات خاصة الشركات والمشروعات بالدول الأقل نموا، بالإضافة إلى الاستثمار بما يحقق الاستدامة ، والدعوة لأن يكون هناك أنظمة تعمل على تحقيق الاستدامة، وتنفيذ سريع لأجندة المناخ ووضع عدد من النقاط الواضحة.

وفى نهاية كلمته قدم "فقيه" الشكر لمصر لاستضافتها مؤتمر الأطراف "كوب 27 ".