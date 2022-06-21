مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الغرب ضغط على كييف للانسحاب من المفاوضات

كتب أحمد عرفة

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب ضغط على كييف للانسحاب من المفاوضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الرعاة الغربيين سحبوا كييف من مفاوضات التسوية مع موسكو.

ولفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن الدول الغربية بدأت أيضا "في التنافس بين بعضها لإقناع نفسها والعالم بأسره بأنه لا يمكن الحل إلا في ساحة المعركة مع روسيا.

وفى وقت سابق، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

وذكر "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 23 ألف لاجيء من أوكرانيا، مقارنة بـ24 ألفا و800 لاجىء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.2 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

ويشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.