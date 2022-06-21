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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أعطينا ضمانات لممر آمن للسفن لتصدير الحبوب الأوكرانية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:23 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أعطينا ضمانات لممر آمن للسفن لتصدير الحبوب الأوكرانية مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا أعطت ضمانات لممر آمن للسفن لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن يتعين على كييف تطهير مياهها من الألغام التى زرعتها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: "لقد قدمنا ضمانات على مستوى عال، والآن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر، لقد زرعوا الألغام في مياههم، ومن الضروري نزعها.

 

فيما قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، إن روسيا تضمن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها أوكرانيا.


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