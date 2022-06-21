مقتل فتاة بطعنات سكين على يد شقيقها لخلافات أسرية بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مقتل فتاة بطعنات سكين على يد شقيقها إثر خلافات أسرية بقرية قامولا بالبر الغربي، وتم نقل الفتاة لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت يفيد بإستقبال مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، جثمان الفتاة "م.ت.م" 25 سنة مقيمة بقرية قامولا بمدينة القرنة جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد، وقالت الأسرة لأطباء المستشفى أن الفتاة سقطت على سكين داخل المطبخ خلال طهي الطعام، ولكنهم اشتبهوا فى حديثهم وقرروا إبلاغ الشرطة.

وعلى الفور، كلف مدير أمن الأقصر، رجال المباحث بمديرية الأمن ورجال مباحث مركز شرطة القرنة لمعرفة أسباب الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن شقيقها وراء الحادث، وهو من قام بتسديد عدة طعنات قاتلة لها فى أنحاء متفرقة بجسدها، وجارى إستكمال التحقيقات فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.