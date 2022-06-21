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مفوض الطاقة التشيكى: مستعدون لحرق كل شىء لتأمين الكهرباء حال انقطاع إمدادات الغاز الروسى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:45 م
مفوض الطاقة التشيكى: مستعدون لحرق كل شىء لتأمين الكهرباء حال انقطاع إمدادات الغاز الروسى النفط - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد مفوض الطاقة التشيكي فاتسلاف بارتوشكا أن السلطات التشيكية مستعدة لحرق كل شيء لتأمين الدفء والكهرباء فى حال انقطاع إمدادات الغاز الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مفوض الطاقة التشيكي إنه إذا تم إيقاف إمدادات الغاز هذا الشتاء سنحرق كل ما في وسعنا لتدفئة شعبنا وتوليد الكهرباء، موضحا أن التنويع في إمدادات الغاز الذي يرغب فيه الاتحاد الأوروبي يمكن تحقيقه إذا تمكن المستوردون الأوروبيون من توقيع عقود طويلة الأجل، والتي يجب التحقق منها من قبل بروكسل.

وتابع مفوض الطاقة التشيكي: "لقد تحدثنا إلى موردي الغاز الطبيعي المسال المحتملين وكلهم مهتمون بالعقود طويلة الأجل 20 أو 15 عاما، ومعظمهم يريدون عقدا لمدة 20 عاما".


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