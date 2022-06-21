مع اقتراب عيد الأضحى.. افتتاح أكبر معارض اللحوم والسلع المخفضة بالبحيرة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

يفتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أكبر معارض اللحوم والسلع الغذائية المخفضة بمدينة دمنهور وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



ويتضمن المعرض الذى تنظمه محافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والخضراوات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية بتخفيضات كبيرة للغاية.



من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالتوسع فى فتح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.



مضيفا أن محافظة البحيرة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى أكثر من 3000 منفذ بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى المعارض الموسمية لطرح كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار اقتصادية.



وشدد محافظ البحيرة على احكام الرقابة الحكومية على كافة المعروضات والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية لضمان جودتها.