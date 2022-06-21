معهد صحة الحيوان ينظم ندوة عن الإصابات البكتيرية والفيروسية للأرانب

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ندوة للسيدات الريفيات في إدارة المعمورة الزراعية بمحافظة الإسكندرية عن "تربية الأرانب والإصابات البكتيرية والفيروسية التي تصيب الأرانب".

وحاضر خلال الندوة أخصائيات بمعمل بيطرى الإسكندرية، حيث ركزن على أهم الأمراض التي تصيب الأرانب وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأرانب للحفاظ على البيئة وشارك فى الورشة جهاز شؤون البيئة الذى أشار إلى كيفية الحفاظ على البيئة وأضرار تكرار عملية التحمير من نفس الزيت مرات عديدة والاستفادة منه بدلا من التخلص منه في الصرف مما يسبب أضرار للبيئة، وفى نهاية الندوة تم مناقشة السيدات والإجابة عن أستفساراتهن عن احتياجات الأرانب الغذائية وكيفية تغذيتهم غذاءً صحياً.

يأتى ذلك بناءًا على تكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالمشاركة الفعالة فى برامج رفع كفاءة المرأة الريفية وتنمية المجتمع الريفى وخاصة القرى الاكثر احتياجا وبدعم من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.