مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس تودع كاهن كنيسة القديسة يوستينا بأمريكا

كتب: محمد الأحمدى

قدم الأنبا بيشوى أسقف أسوان للأقباط الأرثوذكس العزاء في رحيل القمص جون القمص جورجيوس ميخائيل كاهن كنيسة يوستينا بكاليفورنيا بأمريكا، ابن شقيقة الأنبا هدرا أسقف أسوان السابق، والذى رحل عقب انتهاء صلوات القداس الإلهى.

وذكرت الصفحة الرسمية لمطرانية أسوان على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الأتى: " عزاء مطرانية أسوان الأنبا بيشوى أسقف أسوان ومجمع الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكافة أنشطة الكنيسة وجميع الشعب يودعون على رجاء القيامة ابن شقيقة الأنبا هدرا القمص جون القمص جورجيوس ميخائيل كاهن كنيسة القديسة يوستينا بكاليفورنيا بأمريكا الذى رحل وانضم إلى الأربعة والعشرون قسيسا عقب انتهاء صلوات القداس الإلهى".

كانت إيبارشية أسوان احتفلت نهاية العام الماضى بعيد رحيل شفيعها القديس الأنبا هدرا السائح بديره الأثرى بغرب أسوان، وصلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان للاقباط الأرثوذكس صباح اليوم قداس العيد بالدير ذاته، وشاركه عدد كبير من مجمع كهنة إيبارشية أسوان وبعض رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وشعب الإيبارشية.