مطار الغردقة يستقبل 63 رحلة دولية تقل 9 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 63 رحلة طيران دولية سياحية تقل على متنها قرابة 9 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، أغلبها أوربية، وأكثرها وصولا من المطارات الألمانية.

وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل على مدار ساعات اليوم يتم تطبيق الإجراءات وعملية تسهيلها لدخول السياح للغردقة وقضاء إجازتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت وحتى الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الأسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.