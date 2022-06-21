مصر بلا أمية.. طلاب جامعة المنوفية يمحون أمية أكثر من 33 ألف مواطن منذ 2014

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في تحرير 6256 مواطنا ومواطنة من الأمية، بدورة إبريل 2022 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 33208 مواطنين ومواطنات بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

هذا وقد أشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام وإقبال الطلاب على المشاركة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.