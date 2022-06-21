مصرع مدرس فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مدرس مصرعه فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع مدرس فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









