اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز المحمودية بالبحيرة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:21 م
مصرع شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز المحمودية بالبحيرة صورة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصين مصرعهما فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز المحمودية فى محافظة البحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية" تروسكل" بترعة المحمودية أمام كوبري قرية زرقون البحرية.

 

وأسفر الحادث عن انتشال جثة" ايمن ع.ع" 41 سنة و" ادم. م.ش" 6سنوات مقيمين بمركز دمنهور، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي لحين معاينة النيابة العامة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث

 

 

 

 


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