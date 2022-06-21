مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من مطار الخارجة الجوي بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بعد تعرضهم لهجوم كلاب ضالة، مما أدى لوقوع التصادم بينهما، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وإحالة أحدهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والذي لفظ أنفاسه متأثراً بجراحه وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين بالقرب من مطار الخارجة الجوي، مما أسفر عن وفاة مصطفى محمد إسماعيل 21 سنة، وإصابة كلا من محمد سلامة إسماعيل 20 سنة ومحمد على حسين 18 سنة ومحمد طلعت عبد العواض 17 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.