وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الشاب علي حسن حرب (27 عامًا) ارتقى شهيدًا متأثرًا بطعنة مباشرة في القلب، في قرية "اسكاكا" شرق سلفيت.



وذكرت مصادر محلية، أن الشاب حرب تعرض للطعن من المستوطن خلال تصديه، وعدد من الأهالي لمستوطنين نصبوا خيمة في أرض تقع غرب القرية تسمى "الحرايق"، بهدف الاستيلاء عليها، مُضيفة أنه نُقل إلى مستشفى الشهيد ياسرعرفات في "سلفيت" حيث أعلن عن استشهاده.



وقد أُعلن أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد حرب بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بالقرية سالفة الذكر.