اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير الصحة: مصر تتعامل مع اللاجئين كجزء من المجتمع

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:04 م
مساعد وزير الصحة: مصر تتعامل مع اللاجئين كجزء من المجتمع الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرة الصحة العامة إن مصر تصر على أن اللاجئين جزء من المجتمع فلا يوجد لديها مجمعات أو معسكرات للاجئين ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المصريين كما حدث أثناء جائحة كوفيد وكذلك العديد من الخدمات الأخرى.
 
وأضاف، في تصريحات على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية تعد مرجعا إيجابيا للدول التي ليست لها تشريعات وقوانين للتعامل مع اللاجئين.

الجامعة العربية

لاجئين

جامعة الدول العربية

معسكرات

الاستراتيجية العربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة