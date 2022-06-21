اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:09 م
أكرم القصاص
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مسؤول روسى: تمكنا من رقف أنشطة منظمات تحصل على تمويل من الغرب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:00 م
مسؤول روسى: تمكنا من رقف أنشطة منظمات تحصل على تمويل من الغرب أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
أ ش أ

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قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن السلطات تمكنت من وقف أنشطة منظمات غير تجارية بشمال غرب روسيا كانت تمول من الغرب.


وأضاف باتروشيف - أثناء مشاركته في اجتماع بشأن مسائل الأمن القومي لشمال غرب روسيا - أن ذلك تم من خلال تحييد محاولات إنشاء ما يسمى بـ"منطقة حكم ذاتي ألمانية" في مقاطعة كالينينجراد بتمويل من ألمانيا.


وتابع: "أنه تم وقف نشاط تخريبي لمنظمات أجنبية غير حكومية ولمنظمات روسية غير تجارية كانت موالية لها، وكانت تتلقى المال من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وبلجيكا"، لافتا إلى أنه تم إثبات أن أجهزة المخابرات البولندية جمعت معلومات لإثارة الغضب بين السكان الروس في المنطقة.


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