محظورات الحج خلال تأدية الفريضة.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على توعية حجاج الجمعيات بالضوابط والتعليمات التى يجب الالتزام بها خلال فترة الإقامة بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج منها حظر ممارسة أى أعمال دعائية، وكذلك حظر التجمعات ذات الأهداف السياسية أو غير ذلك من أعمال المظاهرات مع عدم افتراش الأرض بالطرق المؤدية إلى الحرمين وجسر الجمرات وفى المشاعر المقدسة "منى وعرفات والمزدلفة"، على أن تقوم بعثة وزارة التضامن بالتنسيق مع البعثة الرسمية لمصر ووزارة الحج السعودى هى الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى الخاصة بالحجاج، والجميع يتعاون من أجل خدمة ضيوف الرحمن وأداء الحجاج المناسك بسهولة ويسر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة بالفنادق، والنقل كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، كذلك حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.