محافظ شمال سيناء يفتتح ورشة عمل حول تطبيق منظومة المرتبات

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ورشة عمل تطبيق منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ " PAYROLL، والتي تنفذها المديرية المالية بالمحافظة.

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان الورشة نظمت تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية وبحصور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، جمال نافل مدير عام المديرية المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسؤلي الوحدات المالية والموارد البشرية بالمصالح الحكومية.

وأكد المحافظ على أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد احد محاور الشمول الرقمي وفق

رؤية مصر المستدامة 20/30، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية علي الاعتمادات المالية المقررة للاجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل.

وجه المحافظ الشكر لوزير المالية لتطبيق منظومة المرتبات الجديدة والتي تسد الباب أمام اي فساد وتحقيق الانضباط والسيطرة.

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية تعطي مرونه وسرعة ودقة في حساب مستحقات العاملين بالدولة ومستحقات الدولة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة المالية وجميع المصالح الحكومية، من أجل المواطن السيناوي.

وأكد جمال نافل، مدير عام المديرية المالية، أن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

بدورها أستعرضا احمد جعفر وايمان عدلي، المحاضرين، المنظومة الجديدة وكيفية إعداد اسماء العاملين بالجهات الإدارية تمهيدا لتطبيق المنظومة، موجهين علي ضرورة الدقة والسرعة في إعداد المطلوب وفقا للمخطط الزمني المقرر.











