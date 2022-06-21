اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تعلن تخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 102.38%

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:26 م
محافظ دمياط تعلن تخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 102.38% توريد القمح -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن وصول الكمية الموردة بالشون والصوامع من محصول القمح لهذا الموسم إلى 54053 طنا، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس الإثنين.

 

هذا وقد ذكرت "المحافظ" تخطى نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم بمعدل 102.38%، و تجاوزها معدلات 294.88% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر، وذلك للوقوف على أى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها، كما وجهت تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد.

 

وأكدت محافظ دمياط، أنه فى حالة رصد اى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ومصادرة القمح.


دمياط

اخبار دمياط

توريد القمح

القمح

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

"التنمية المحلية": محافظة الشرقية أكثر المحافظات توريدًا للقمح حتى الآن

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:05 م

حوافز التشجيع ترفع معدلات توريد القمح المحلى إلى 4 ملايين طن حتى الآن.. استلام المحصول فى 450 مركزا ونقطة تجميع بكل محافظات الجمهورية.. وتحرير محاضر لغير الملتزمين بتوريد الكميات المقررة

السبت، 18 يونيو 2022 07:00 ص

تحرير 61 محضرا للمزارعين لعدم توريد القمح بمركز المحلة.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:19 م

تحرير 67 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة امتنعوا عن توريد القمح للصوامع

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة