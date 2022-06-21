محافظ دمياط تعلن تخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 102.38%

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن وصول الكمية الموردة بالشون والصوامع من محصول القمح لهذا الموسم إلى 54053 طنا، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس الإثنين.

هذا وقد ذكرت "المحافظ" تخطى نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم بمعدل 102.38%، و تجاوزها معدلات 294.88% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر، وذلك للوقوف على أى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها، كما وجهت تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد.

وأكدت محافظ دمياط، أنه فى حالة رصد اى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ومصادرة القمح.