محافظ بنى سويف يتفقد مشروع محطة معالجة بدنديل لخدمة 15 قرية.. صور

بنى سويف – هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أية معوقات بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الميادرة الذي يستهدف تحسين مستوى جودة حياة المواطنين، و تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى القرى.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ناصر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المركز،والتي رافقها خلالها: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين ،ومنسقو مؤسسة حياة كريمة

وخلال الزيارة استمع المحافظ لموجز عن سير الأعمال التي تم تنفيذها، بالمشروع ، حيث يتم حالياً أعمال الحفر والإحلال الخاصة بأحواض الترسيب والتجفيف، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والتي تعد من أكبر محطات المعالجة التي يتم تنفيذها " على مستوى الجمهورية "ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية بتكلفة 500 مليون جنيه ، وعلى مساحة 35 فدان ، حيث تبلغ سعتها الحالية 34 ألف متر مكعب في اليوم " مرحلة أولى" ،وتخدم :مدينة ناصر ، كوم أبو خلاد ، الحمام ، الزيتون ، البرج ، المنصورة ، منشأة هديب ، غيط البحاري ،طىسا الملق، دلاص ،الرياض،بهبشين، بىي عدي ، طحا بوش ، دنديل، الحرجة ،ومستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم في مرحلتها الثانية ، لتخدم 5 قرى إضافية بمركزي بني سويف واهناسيا وهي : حاجر بني سليمان ، السعادنة ، باها ، ومعصرة نعسان وقاي

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز في مختلف القطاعات ، حيث تم الانتهاء من 56 مشروعا في عدد من القطاعات ، فيما يجرى العمل في 376مشروعا، من إجمالى 465 مشروعا مستهدف تنفيذها ، موزعة بواقع : 28 مشروعا في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي، و12مشروعا لإنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، و17 مشروعاُ في قطاع الصحة، 12 في قطاع الشباب والرياضة، و240 مشروعا وعملية في قطاع الكهرباء، و24 في التعليم، و7 مشروعات في مرفق الإسعاف ، و23 مشروعا في قطاع الري ، و6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي و5 مشروعات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي

من جانبه، أشار المحافظ إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار متابعة الموقف النفيذي لمشروعات الميادرة، لإحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتحقيق نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، منوها عن تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ والإنجاز، وتذليل المعوقات أولًا بأول، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لتحقيق أهداف المبادرة.



محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل (1)



محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل (2)



محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل (3)



محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل (4)



محافظ بني سويف سير العمل بمشروع محطة المعالجة بدنديل (5)