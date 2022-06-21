محافظ بنى سويف يتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

بني سويف هاني فتحي

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لليوم الثاني على التوالي، متابعته لسير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة، التي بدأت أمس الإثنين بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستكمل اليوم بمادتي الاقتصاد والإحصاء، والتي لا تضاف إلى المجموع ولكن مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى المجموع باللغة العربية يوم الأحد المقبل ،و تختتم 21 يوليو المقبل، حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان أكثر 18 ألف طالبة وطالبة في القسمين العلمي والأدبي موزعين على إجمالي 53 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم بمادتي الاحصاء والاقتصاد، موجها برفع تقرير لحظي عن سير المنظومة، وتذليل معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات.

وتواصل محافظ بني سويف، من داخل الغرفة مع الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم العام، حيث دار حوار حول سير المنظومة، والاستعداد لأية طوارئ، وأن يوجد تواصل دائم بين غرفة العمليات بالمحافظة مع الغرفة المركزية بالوزارة.، وقد رافق المحافظ خلال زيارة مقر المديرية كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم

وأشار المحافظ إلى وجود اتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة ،على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لكافة عناصر المنظومة، ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أية مستجدات ، منوهاً عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، و توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان