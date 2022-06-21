محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان الثانوية العامة ثانى أيام الامتحانات.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على لجان الثانوية العامة بمدرسة الخارجة الثانوية بنات لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتأكد من انتظامها، يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مادتي "الاقتصاد" و"الإحصاء" أمام عشر لجان على مستوى الإدارات الخمس بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على الطلاب راجيًا لهم التوفيق والسداد، ووجّه بتقديم الرعاية وتهيئة المناخ الملائم لهم وتوفير المياه المعدنية والعصائر يوميًا لمواجهة درجات الحرارة، كما وجّه بتوفير حافلة لنقل المراقبين من مكان السكن إلى المدارس تيسيرًا عليهم.

ويبلغ عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 10 لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس تضم نحو 1789 طالبة وطالبة لآداء إمتحان الاقتصاد والاحصاء .

وقال الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة أن اللجان الإمتحانية موزعة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بواقع 4 لجان بإدارة الخارجة التعليمية و3 لجان بإدارة الداخلة التعليمية ز لجنة واحدة بإدارة الفرافرة التعليمية و لجنة واحدة بإدارة بلاط التعليمية و لجنة واحدة بإدارة باريس التعليمية.

ولفت مدير التعليم إلى أن الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحانات هذا العام نحو 1789 طالب وطالبة، 705 بالمجموعة الأدبية، 988 للمجموعة العلمية ( علوم ) ، 96 للمجموعة العلمية ( رياضة ) معرباً عن خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.



محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات الثانوية العامة (1)



محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات الثانوية العامة (2)



محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات الثانوية العامة (3)



محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات الثانوية العامة (4)