محافظ المنيا يتفقد أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة فى سمالوط

المنيا- حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات العامة بمركز سمالوط، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير، وذلك بحضور أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضارى، مشيراً إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الأعمال التى تم الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح المسار، حيث شملت الأعمال تطوير ورصف المدخل الرئيسى للمنطقة، والاستراحة، والطريق السياحى، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، كما وجه رئيس الوحدة المحلية بالاهتمام بالحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع وإزالة أى مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بمدينة سمالوط، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين والذي يستمر حتى نهاية العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

واطمأن المحافظ، على مدى توافر كل السلع والمواد الغذائية داخل المنفذ، بالإضافة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف الحملات الرقابية وخاصة فى القرى.



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (1)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (5)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (6)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (7)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (8)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (9)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (10)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (11)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (12)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (13)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (14)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (15)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (16)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (17)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (18)



جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والخدمات بمركز سمالوط (19)