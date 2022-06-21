محافظ القاهرة يكرم 69 مواطناً بعد محو أميتهم

كتب: سيد الخلفاوى

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المدرسين والدارسين فى برنامج محو الأمية بالقاهرة حيث سلم شهادات التخرج لـ 69 متحررًا من الأمية و25 مدرس ومدرسة من المتطوعين طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة .

وأكد محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكافة الجهات والهيئات وقطاعات المجتمع المدنى تؤكد على ضرورة بذل كل الجهد والسعي، لاستنهاض كافة القدرات وتنفيذ العديد من المبادرات الرسمية والشعبية للقضاء بشكل جذرى على الأمية .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة وضعت قضية محو الأمية على رأس أولوياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والتأسيس للجمهورية الجديدة سعيا لتحقيق الهدف بإعلان مصر خالية من الأمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد فصول محو الأمية بالقاهرة خلال العام الماضى من 90 فصل لأكثر من 200 فصل ، كما زاد عدد الدارسين من 400 لأكثر من 2460 دارس ودارسة نجح منهم 762 دارس من بينهم ال 69 المكرمين اليوم .

وأضاف محافظ القاهرة أن الناجحين ال 762 هم ثمرة جهد 6 أشهر عمل على مدار دورتين .

حضر الحفل اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ود. احمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى ود. نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من قيادات المحافظة .



تكريم المحافظ



جانب من تكريم المحافظ



محافظ القاهرة يكرم مجتازين محو الأمية