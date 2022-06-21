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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2021/2022.. تبدأ 16 يوليو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:38 م
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2021/2022.. تبدأ 16 يوليو اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 16 يوليو حتى 10 أغسطس 2022.
 
وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 16 يوليو حتى الثلاثاء 26 يوليو 2022، كما ستبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي، وما يعادله في الفترة من الأربعاء 27 يوليو حتى الإثنين 1 أغسطس ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأربعاء 27 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأربعاء 3 أغسطس حتى الأربعاء 10 أغسطس .
 
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها اجازة رسمية .
 
 

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