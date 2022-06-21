اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر يعتمد القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 200 درجة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:59 م
محافظ البحر الأحمر يعتمد القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 200 درجة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد  اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها، منتظم ومنازل وخدمات وخاصة لعام الدراسى 2022/ 2023 بمختلف مدارس المحافظة.
 
جاء ذلك بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث أكد وكيل التعليم أنه وجه المدارس بتشكيل لجان التنسيق بها وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوى بنوعيها.
 
كما أكد أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال إستلام بالملف المقدم بعد إستيفائه، ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق .
 
وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200  درجة، بجميع الإدارات التعليمية عدا مرسى علم وحلايب وشلاتين والمدارس الرسمية لغات والخاصة عربى ولغات. 
 
وجاءت تنسيق الثانوية الفنية للبترول برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالبا، وتخصيص تبريد وإلكترونيات 200 درجة، بغارب.
 
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تنسيق تخصيص فنى تركيبات الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة، لقبول 45 طالبة، كذلك قبول فني تركيبات طاقة بالمدرسة الصناعية بنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالبا.
 
كذلك مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية بنين للقبول بـ180 درجة لقبول 45 طالبا، والصناعي بجميع الإدارات من 150 درجة نظام 3 سنوات.
 
كذلك فني تجارى نظام الـ 5 سنوات بالغردقة 200 درجة وجميع الإدارات الأخرى التجارى نظام 3 سنوات والفندقى 3 و5 سنوات من 150 درجة، وقبول الطلاب بمدرسة الحمروين الزراعية بالقصير من 150 درجة.
تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية بالبحر الأحمر (1)
تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية بالبحر الأحمر (1)

 

تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية بالبحر الأحمر (2)
تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية بالبحر الأحمر (2)

 


تنسيق الثانوية العامة بالبحر الاحمر

تنسيق المدارس الثانوية

تنسيق المدارس الفنية

مدرسة البترول

البحر الاحمر

التربية والتعليم

الغردقة

التربية والتعليم بالبحر الأحمر

اليوم السابع بلس

تنسيق الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الشهادة الإعدادية.. إعلان التنسيق بكفر الشيخ خلال أيام

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:34 م

تنسيق الشهادة الإعدادية .. 234 درجة الحد الأدنى للثانوى العام بالوادى الجديد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:10 م

تنسيق الشهادة الإعدادية.. تعليم السويس تعلن قواعد القبول بالثانوية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:44 ص

تنسيق الشهادة الإعدادية.. تعرف على قواعد قبول الطلاب بالثانوية العامة بأسوان

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:35 ص

تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية .. تعرف على المؤشرات الأولية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:14 ص

تنسيق الشهادة الإعدادية.. 230 درجة حدا أدنى للقبول بالثانوية العامة فى الغربية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:11 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة