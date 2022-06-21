محافظ الإسكندرية : نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة دنا والمحروسة 95%

الإسكندرية -جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، لسرعة الإانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دنا والمحروسة، والتي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق التى يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ أعمال الطوير بالمنطقة قد بلغت 95% .

هذا وقد وجه المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة/ أمل محمود، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق.

وأوضحت مدير مديرية الطرق، أنه تم الانتهاء من رصف 276 شارع من شوارع دنا والمحروسة، ومتبقى 31 شارع ليصل إجمالي الشوارع التى يتم رصفها بالمنطقة إلى 307 شوارع .

هذا وأكد الشريف على الدكتورة /مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، وقد أوضحت مدير وحدة تطوير العشوائيات أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الانارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 562 ذراع إنارة، و 562 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.



اعمال الانارة والرصف فى الاسكندرية (1)



اعمال الانارة والرصف فى الاسكندرية (2)



اعمال الانارة والرصف فى الاسكندرية (3)