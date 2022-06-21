اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:26 م
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محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 227 درجة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:46 م
محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 227 درجة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية لعام 2022/2023 ليكون 227 درجة، وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن هذا التنسيق يعتبر المرحلة الأولى وبناء على تعليمات المستشار محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية.
 
كما أشار إلى أن القبول بمدارس الخدمات الثانوى العام سيكون بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين تنازلياً طبقاً للمجموع تطبيقا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

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