محافظ أسيوط يناقش ملفى التقنين والتصالح وتنفيذ الإزالات للتعدى على أملاك دولة

أسيوط هيثم البدري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمسئولي ملفي التقنين والتصالح بالمحافظة، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته الدورية لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام.. جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من اللقاءات هو الوقوف على ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين على المنظومة مشيرًا إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتسيير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.

وأوضح المحافظ إنه يعطى أهمية قصوى وأولوية لملفي التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة لضمان إنجاز تلك الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية موجهاً بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن على وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلي الجهود المبذولة في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية كما تم استعراض موقف إنهاء طلبات التصالح لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 10 مؤقت ولم يحصلوا عليه وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.

وأكد محافظ أسيوط أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين مشيرًا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية اخري أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ عدد من الإزالات لحالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بمركزي الفتح وديروط وذلك ضمن الحملات المستمرة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتاً إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدى بكل حسم للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على بذل مزيد من الجهد في هذا الملف وتكثيف عمليات الرصد دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق الدولة والأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار تم فك شده خشبيه بطريق الشراقوة بالوحدة المحلية بجرف سرحان بزمام مركز ديروط وذلك خلال حملة تم تنفيذها بقيادة محمود نجارعطا رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة ورئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان ومسئولي الإدارة الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات كما تم تنفيذ (2) حاله إزالة بلوك الأبيض بقرية الواسطى على مساحة 180 تقربياً فضلاً عن إزاله فورية لسور بالبلوك الأبيض بعزبة شنودة علي مساحه قيراط تقريباً وذلك خلال حملات بإشراف ومشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي وأسامة كامل نائبا رئيس مركز ومدينة الفتح ومسؤول الإدارة الهندسية ومسئول الزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الرقعة الزراعية والتصدى لها بكل حسم وشدة بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات.

كان محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأية تعديات على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.



































إزالة تعديات (9)











