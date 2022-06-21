محافظ أسيوط يلتقى رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة.. فيديو

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، لبحث سبل تنفيذ مبادرة "محافظة صديقة للمرأة ذات الإعاقة" والتي سيجرى تنفيذها بالمحافظة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الدعم والتمكين لهم فى كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وعصام عبدالرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومنار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعبير عبد الغنى مدير وحدة ذوى الهمم بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع المجلس لإطلاق مبادرة "محافظة صديقة للمرأة ذات الإعاقة"، والتي أعدتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وتستهدف إتاحة كافة الحقوق والتيسيرات أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة حتى تتمكن من المشاركة والأداء الأفضل واستخلاص قدراتهم الشخصية في الاندماج والمساهمة فى بناء المجتمع. في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بزيارة الدكتورة هبة هجرس رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة للمحافظة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الدكتورة مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة وجهودها القيمة في دعم قضايا المرأة للحصول على كل حقوقها معلنًا دعمه الكامل للنساء والفتيات ذات الإعاقة والامهات لأشخاص من ذوى الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة مشيدًا بمبادرة محافظة صديقة للمرأة ذات الإعاقة، حيث إن مردود هذه الخدمات وآثارها سوف يصل إلى كل الأشخاص ذوى الإعاقة ونسبة كبيرة من المجتمع، موضحًا أن المحافظة اتخذت خطوات عملية كبيرة نحو إتاحة منشآتها العامة والخدمية الحكومية والخاصة وإنشاء الرامبات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار عدة قرارات سابقة وكتب دورية لكافة الجهات لتنفيذ الإتاحة في الأماكن الأكثر ارتيادَا من الاشخاض ذوي الإعاقة للتيسير عليهم وخلق بيئة تمكنهم من المشاركة والأداء الأفضل. وأكد المحافظ أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد حققت خطوات كبيرة في دعم ملفي المرأة وذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، وذلك إيمانا بدورهم الفعال في بناء المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة على استعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات في هذا الخصوص بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مكلفًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون وحدة تكافؤ الفرص ووحدة ذوي الهمم بالمحافظة لمتابعة هذ الملف مع المجلس القومي للمرأة ودراسة الاحتياجات وتذليل كافة العقبات لحصول هذه الشريحة على حقوقهن في كافة الخدمات. من جانبها، نقلت الدكتورة هبة هجرس رئيس لجنة الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة تحيات الدكتورة مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة لمحافظ أسيوط على دعمه للمرأة والتمكين الاقتصادي لها من خلال المشروعات التي توزعها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني فضلا عن لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة احتياجاتهن ومتطلباتهن موضحة أن المبادرة تستهدف تحقيق مفهوم الإتاحة بشكلها الواسع بهدف تيسير الحياة على المرأة ذات الإعاقة والأم لأبناء من ذوى الإعاقة وجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين من خلال القيام بإجراءات بسيطة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهن.

محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(1)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(2)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(3)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(4)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(5)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(6)



محافظ-أسيوط-يلتقي-رئيس-لجنة-الإعاقة-بالمجلس-القومي-للمراة-(7)