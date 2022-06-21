اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:27 م
محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية جانب من الاعمال
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات إنشاء ورصف الطرق 2021 / 2022 بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين، وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم، وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء زيارته لمدينة دراو بإعادة رصف الإتجاه الشمالى لإزدواج الطريق ورفع كفاءته بعد حدوث هبوط له أمام مزلقان المدينة الرئيسى حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد التربة، مع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالطبقة الرابطة بطول250 متر، وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذا طريق الطويسة بطول 500 متر وعرض 13متر وبتكلفة 2 مليون جنيه ،

فيما تم إنهاء رصف ورفع كفاءة شارع سينما أبو شوك مع تقاطع السوق السياحى بمدينة أسوان بطول 200 متر وعرض 14 متر وبتكلفة 500 ألف جنيه، لافتاً بأنه سيتم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسى لتقسيم التجاريين بالرضوانية بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، كما أنه سيتم إدراج العديد من الطرق الداخلية فور إنهاء أعمال البنية التحتية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023.


طرق

اسوان

مشروعات

رصف

دراو

محافظ اسوان



الموضوعات المتعلقة

أمين عام الأمم المتحدة بمنتدى أسوان: قارة أفريقيا أكثر تأثرا وتعرضا للمجاعات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:15 م

موسى فقيه بمنتدى أسوان: خطة عمل مستدامة للتعافى من جائحة كوفيد 19

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:02 م

فى كلمته بالدورة الـ 3 لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا.. ويؤكد: المجتمع الدولى يعانى من توترات وعلينا تعزيز التكاتف الأفريقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:02 م

الرئيس السيسى: منتدى أسوان يوفر فرصة مهمة للاستمرار في إيصال صوت قارتنا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:50 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة