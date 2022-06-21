محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات إنشاء ورصف الطرق 2021 / 2022 بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين، وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم، وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء زيارته لمدينة دراو بإعادة رصف الإتجاه الشمالى لإزدواج الطريق ورفع كفاءته بعد حدوث هبوط له أمام مزلقان المدينة الرئيسى حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد التربة، مع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالطبقة الرابطة بطول250 متر، وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذا طريق الطويسة بطول 500 متر وعرض 13متر وبتكلفة 2 مليون جنيه ،

فيما تم إنهاء رصف ورفع كفاءة شارع سينما أبو شوك مع تقاطع السوق السياحى بمدينة أسوان بطول 200 متر وعرض 14 متر وبتكلفة 500 ألف جنيه، لافتاً بأنه سيتم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسى لتقسيم التجاريين بالرضوانية بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، كما أنه سيتم إدراج العديد من الطرق الداخلية فور إنهاء أعمال البنية التحتية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023.