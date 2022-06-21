اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:56 م
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محافظة بورسعيد تحذر من تشكيل عصابى يستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:57 م
محافظة بورسعيد تحذر من تشكيل عصابى يستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أصدرت محافظة بورسعيد بيانا منذ قليل تحذر فيه من قيام بعض الأشخاص من إحدى المحافظات الأخرى بالادعاء على ذوي الاحتياجات الخاصة بقيام إحدى الشركات الكورية بتسليمهم 15 سيارة كهدية مقدمة من الشركة في الأول من أغسطس ببورسعيد مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية. 
 
وتؤكد محافظة بورسعيد أنه لا صحة لهذا الادعاء الكاذب جملة وتفصيلا، وعلى الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال إبلاغ الجهات الأمنية فورا، وتهيب المحافظة جميع المواطنين توخى الحذر في التعامل مع أي أشخاص أو جهات غير معلومة وغير موثقة لموقفها القانونى.

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