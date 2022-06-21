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مجلس مدينة العريش يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:14 ص
مجلس مدينة العريش يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، توفير فرص عمل  للشباب من خلال تشجيعهم على المشروعات الخاصة فى إطار اتجاه الدولة بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
 
قال  أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إن إدارة مشروعك بمجلس المدينه تستقبل الشباب للحصول على قروض ميسرة عن طريق إدارة مشروعك.
 
اضاف انه متاح الحصول على قروض لتمويل للمشروعات  من 1000 جنيه حتى مليون جنيه، مشيرا إلى أنه للحصول على قرض من 1000 حتي 30 ألف جنيه مطلوب مستندات  صورة الرقم القومى وإيصال كهرباء وعقد إيجار وضامن.
 

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