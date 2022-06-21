مجلس النواب يصوت اليوم على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023

يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023، كما ستشهد جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على ما انتهى إليه التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.