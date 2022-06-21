اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب يصوت اليوم على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:00 ص
مجلس النواب يصوت اليوم على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023 مجلس النواب - ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023، كما ستشهد جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على ما انتهى إليه التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.


 

 


خطة النواب

الحكومة

الموازنة العامة

مجلس النواب

وزارة المالية

وزارة التخطيط

الجلسة العامة

موازنة 2223



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة