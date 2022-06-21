متحدث الكرملين ردا على شائعات صحة بوتين: "كان يلعب الهوكى بالأمس"

كتبت ريم عبد الحميد

رد الكرملين على الشائعات التى ترددها الصحف الغربية حول صحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف إلى أن بوتين كان يلعب الهوكى فى عطلة نهاية الأسبوع.

وفى مقابلة مع قناة NBC News الأمريكية، قال بيسكون ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين مصابا بمرض ما: أستطيع أن أخبرك شيئا واحدا، فأنا أعرف أنه بالأمس وفى الظهيرة، كان الرئيس يلعب الهوكى، الأمر كان بالأمس، وكان يلعب الهوكى، ومن ثم فكر بنفسك عن صحته.

ووصف بيسكوف الشائعات عن صحة بوتين بأنها سخيفة، ونفى عدة مرات أنه مريض مرض صعب، بحسب ما زعمت بعض التقارير.

كما أشار المتحدث باسم الرئيس الروسى إلى خطاب بوتين المطول فى منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادى الدولى الأسبوع الماضى للرد على التكهنات حول صحته. وأوضح بيسكوف أن بوتين تحدث لمدة ثلاث ونصف قبل أن أن يشارك فى نقاش إحدى اللجان.

وقال المتحدث باسم الكرملين، فكر فقط لو أن رجل عليل يمكنه أن يؤدى هكذا.

وفى الشهر الماضى، نفى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية حول إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأية أمراض أو وعكات صحية، وأضاف لافروف أن الرئيس الروسى يظهر علنا أمام الجميع كل يوم، وقال إنه لا يعتقد أن العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات نوع من الأمراض أو وعكات.

وتابع وزير الخارجية الروسى: إنني أترك الأمر لضمير أولئك الذين ينشرون شائعات من هذا القبيل.