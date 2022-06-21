مايا مرسى عن واقعة طالبة جامعة المنصورة: بأى ذنب قتلت

كتب محمود راغب

علقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، على واقعة الحادث المأساوي لطالبة جامعة المنصورة ، عبر تدوينه لها على صفحتها الرسمية: بأى ذنب قتلت".

يذكر أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

وإلحاقًا ببياننا السابق عن الواقعة، فقد استمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدى المجنى عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجنى عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التى رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجنى عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التى كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن فى تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التى رصدت الواقعة.

هذا، وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.