قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان.. مات من الحزن.. وفاة مدير تعليم الشرقية السابق حزنا على نجله المهندس بعد وفاته بـ21 يوما، حيث تم نقل حالة الحزن التى سيطرت على الأهالى، أثناء الجنازة التى شيعت من مسقط رأسه بقرية ابو عيد التابعة لمركز ديرب نجم.

كان خرج جثمان مدير التعليم فى جنازة مهيبة شارك فيها العديد من الشخصيات العامة والعاملين بالتعليم، والذين اعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة الفقيد بعد تعرضه لانتكاسة صحية عقب وفاة نجله.

وأكد المعزين أن الفقيد يوسف أبو وردة 61 سنة مدير عام بالتعليم السابق، تدهور حالته الصحية، عقب وفاة نجله الشاب المهندس اسامة يوسف 27 الذى تعرض لسكتة قلبية مفاجئة يوم 31 مايو الماضى وأنه دخل فى ازمة صحية بسبب مضاعفات المرض منذ ليلة وفاة نجله الشاب قبل 3 اسابيع، نتيجة الصدمة والحزن، نقل على إثرها المستشفى ليلقى ربة عصر اليوم الثلاثاء.

كان أحمد يوسف النجل الأكبر للفقيد، نشر عبر الصفحة الرسمية فيس بوك ينعى وفاة والده، قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون.